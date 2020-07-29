إيداع مغتصب ابنة أخيه السجن

قرر قاضي الأحداث بمحكمة الاستئناف بمراكش، إيداع قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، المركب السجني الأوداية، بعد تورطه في قضية اغتصاب ابنة أخيه البالغة من العمر تسع سنوات، وافتضاض بكارتها، لمتابعته في حالة اعتقال بناء على ملتمس النيابة العامة المختصة.

ويأتي قرار قاضي الأحداث، بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بمراكش، متابعته في حالة اعتقال، إثر تورطه في اغتصاب وحشي لمحرمه.

وتعود تفاصيل القضية، إلى الجمعة الماضي، حينما اهتزت جماعة بوابوض بإقليم شيشاوة، على وقع فضيحة مدوية بعد أن تعرضت طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات، لاغتصاب وحشي على يد جانح لم يكن سوى عمها، إذ استغل المتهم البالغ من العمر 17 سنة، انفراده بابنة شقيقه بعد غياب والديها عن البيت بسبب وجودهما خارج الدوار، فتحركت غريزته الجنسية ليقرر دون تردد مهاجمتها في محاولة لاغتصابها.

وتفجر الفضيحة المدوية، جاء بناء على قرار عائلة الضحية كسر جدار الصمت والتوجه نحو مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بتولوكلت، للتبليغ عن الجريمة، وكشف تفاصيل تعرض الفتاة لاعتداء جنسي من قبل عمها القاصر.

وأمام المعطيات الخطيرة التي تضمنتها الشكاية المعززة بشهادة طبية، استنفرت مصالح الدرك الملكي عناصرها، وتمكنت بعد كمين من إيقاف المتهم الذي اختفى عن الأنظار بعد ارتكاب جريمته.

محمد بها