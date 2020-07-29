5 ملايير من “فيفا” للمتوج بالكأس العربية للمنتخبات

ذكرت مصادر صحافية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خصص 5 ملايير للمتوج بلقب كأس العرب، المقرر نهاية السنة الجارية في قطر، قبل كأس العالم بأشهر.

وجاء هذا الدعم من “فيفا”، بعد إعلان اعترافها بالكأس العربية، بعد سنوات من محاولة الاتحاد العربي لكرة القدم، إدخال الكأس ضمن المعترف بها في سجل الاتحاد الدولي.

ومن المنتظر أن يشارك المنتخب الوطني في الكأس، في انتظار تأكيد المنتخب الذي سيمثل المغرب، إذ ذكرت بعض المصادر أن الجامعة ستبعث بالمنتخب المحلي، للاستعداد لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وسينال وصيف البطل 3 ملايير، ثم مليارين للثالث والرابع.