الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … 500 حالة جديدة
النقاط الرئيسية في تصريح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، اليوم الثلاثاء:
– تسجيل 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و513 حالة شفاء، و11 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 21 ألفا و387 حالة.
– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 17 ألف و66 حالة بنسبة تعاف بلغت 80 في المائة.
– ارتفع عدد الوفيات إلى 327 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.
– توزيع الحالات حسب الجهات:
48 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
161 حالة بجهة فاس-مكناس
165 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات
65 حالة بجهة مراكش-آسفي
38 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة
7 حالات بالجهة الشرقية
0 حالات بجهة الداخلة
8 حالات بجهة درعة تافيلالت
4 حالات بجهة خنيفرة بني ملال
4 حالات سوس ماسة
– مجموع الحالات النشطة 3994 حالة.
– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)
– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.
– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،
– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.
– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.
– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.