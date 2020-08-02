ضمان التعددية والديمقراطية

الباحث اتلاتي أكد أن الأحزاب تمارس الحكم في احترام لثوابت المملكة

نجحت الملكية بعد استقلال المغرب في تكريس التعددية الحزبية، وقطعت الطريق عن قوى، مارست ضغوطا لتكريس مهموم الحزب الوحيد، بالنص على التعددية السياسية في أول دستور للمغرب، والدساتير التي تلته من بعد. ووصف مختصون القرار بالموفق، بحكم أنه جعل المغرب يشكل الاستثناء في الأزمات، وجنبه مصير دول استبدادية اعتمدت الحزب الوحيد، فانهارت دون عودة في أول هزة بسبب الربيع العربي.

ويرى طارق أتلاتي، رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، أن ارتباط المؤسسة الملكية بأعماق المجتمع المغربي، أسفر عن مكتسبات كبيرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، يمكن اعتبارها تراكمات داخل الدولة المغربية.

وأوضح اتلاتي أن المملكة المغربية، من أول دستور إلى يومنا، نجحت في تحصين نفسها، في ظل تسارع الأحداث على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي، نتيجة الإيمان والاعتقاد بالتعدد السياسي داخل المملكة وعدم حصرها في خندق معين، سواء كان إيديولوجيا أو سياسيا أو عسكريا، بمعنى أن الملكية بالمغرب باختيارها التعددية السياسية، جنبت وستجنب الوطن ويلات ما يحدث حتى على المستوى الدولي، وأحيانا في دول كنا نصنفها ضمن خانة الدول العظمى.

وأكد رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، أن إيمان الملكية بالتعددية الحزبية، أعطى متنفسا كبيرا للوضع السياسي داخل المملكة، وتم تجاوز أزمات اقتصادية واجتماعية بسلاسة، والدليل على ذلك، أحداث الربيع العربي، إذ شكل المغرب الاستثناء، بفعل خيار التعددية الحزبية، في حين عصفت بالأنظمة الشمولية التي كانت تؤمن بالرأي الوحيد والحزب الوحيد، وبالتالي، يؤكد الباحث، أن ما نعيشه اليوم، هو ثمار استخلصت بفعل تصور الملك، والذي تجسد في خطاب 9 مارس 2011، وأسس للمرحلة التي نعيشها اليوم، إذ بعد تسع سنوات على هذا الخطاب، صرنا نعيش في استقرار ونظام واضحين المعالم، أساسهما الممارسة الديمقراطية، وبالتالي فالمحطات السابقة، صنفت ضمن خانة تمارين ديمقراطية، نجني ثمارها اليوم.

وأكد اتلاتي أن ما يميز المغرب عن العديد من الدول، أنه مهما كانت طبيعة إيديولوجيات الأحزاب، التي فازت في صناديق الاقتراع، فإنها تمارس الحكم وتدبر الشؤون العامة والسياسات العمومية من مبدأ فصل السلط والإيمان المطلق بثوابت المملكة، بل إن اختيار التعددية الحزبية، كان له أثر إيجابي على المستوى الاقتصادي، بتبني اقتصاد ليبرالي، الذي جنبنا المصير الأسوأ، التي عاشته بلدان تبنت إيديولوجيات اشتراكية فانهارت بشكل سريع.

وشدد رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، على أن التوجهات الملكية الواضحة في اختياراتها، خصوصا ضمان الاستقرار في كل تجلياته، جنبنا مصير دول عظمى، إذا نظرنا إليها على الخريطة، نجدها أكبر من المغرب من حيث الرقعة الجغرافية والموارد الطبيعية، ومع ذلك اختفت من الوجود، ما يعني أن المملكة المغربية اليوم بحكامة ملكها، خصوصا في عشر سنوات الأخيرة، تواصل الصمود ومستمرة في مواجهة الأزمات الكبرى، آخرها جائحة “كورونا”، وبصيغة أخرى، فإن ضمان الاستقرار مقرون باسم المؤسسة الملكية.

مصطفى لطفي