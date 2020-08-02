رسالة رياضية: كورونا البطولة

استئناف البطولة أعاد الحياة إلى الملاعب، لكن تدبيره يعرف عدة اختلالات، قد تجعل الأمر ينقلب رأسا على عقب.

أولا، تجرى المباريات، مثلما كتبنا هنا من قبل، دون دليل للمنافسات، يحدد طريقة البرمجة، ومتى يحق للفريق طلب تأجيل المباراة، إذا أصيب عدد من لاعبيه بالفيروس؟ وكيفية تدبير الاختلاف بين مناطق التصنيف؟ وهل ينفذ النادي قرارات السلطات أم تعليمات جامعة الكرة؟ وماهي العقوبات التي يفترض اتخاذها في حق الأندية المخالفة للبروتوكول الصحي؟ وما أكثرها.

ثانيا، أظهرت الجامعة ضعفا كبيرا في تدبير البرمجة، وتأكد هذا المعطى في المواسم العادية وفي ملف مباراة الدفاع الجديدي والرجاء، فما بالك بموسم استثنائي، لكن عوض تشكيل لجنة قوية داخل العصبة الاحترافية بما أنها الجهاز المعني قانونيا بتسيير البطولة، أعلن الرئيس فوزي لقجع، تكلفه بهذه الصلاحيات.

وهكذا، وفي الوقت الذي يفترض فيه تعزيز عمل الهياكل والأجهزة المسيرة لكرة القدم وتدعيم استقلاليتها وفصل السلط بينها، كرس الرئيس احتكاره لجميع الصلاحيات، بما فيها البرمجة، ضدا على النظام الأساسي الذي يحدد دور الجامعة في وضع الإستراتيجيات المتعلقة بتطوير كرة القدم، خصوصا على صعيد المنتخبات والإدارة التقنية والبنيات التحتية.

ثالثا، تسجل المباريات الإعدادية والتداريب اليومية خروقات عديدة للبروتوكول الصحي، إذ يستقل اللاعبون سيارات الأجرة بعد التمارين، ويعودون إلى منازلهم، ويجلسون في المقاهي، وينقلون الفيروس من وإلى فرقهم (حالة أنس المرابط)، وتتنقل الأندية في حافلة واحدة، ويغير اللاعبون ملابسهم في مستودع واحد ويستحمون فيه، ويتعانقون بعد تسجيل الهدف، ويحتجون على الحكم، ويصافحون بعضهم قبل الانطلاقة وبعد النهاية، ليبقى السؤال، ماهي الجهة أو اللجنة التي يعهد إليها فرض احترام الإجراءات؟ وهل تبقى الجامعة تتفرج على الوضع، حتى تتحول البطولة إلى بؤرة؟ وهي التي يحملها نظامها الأساسي مسؤولية سلامة الممارسين.

غريب.

عبد الإله المتقي