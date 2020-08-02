لا رجعة في الخيار الديمقراطي

الملكية نجحت بتعدد شرعياتها في صيانة المؤسسات الدستورية والحقوق والحريات

وضع محمد السادس المغرب على مسار الاختيار الديمقراطي، ووجهه نحو تكريس مؤسسات تمثل الإدارة الشعبية، بالتدرج عبر استثمار تراكمات وتثبيث ثقافة ديمقراطية، إلى حد أن المغرب أصبح نموذجا خرق القاعدة، على الصعيد الإقليمي، على اعتبار أن الخيار الديمقراطي أسس له عن طريق التفاهم والاتفاق بين الملكية والمعارضة السياسية التي نجحت في إثبات وجودها خلال الفترة الماضية، وكان الدافع الرئيسي، لبناء تجربة إيجابية في الحياة السياسية وتجنب الانحدار نحو مواجهة حتمية مليئة بالمخاطر، تهدد حلم تحقيق التداول السلمي للحكم والذهاب في اتجاه الملكية البرلمانية.

وعلى خلاف باقي الدول العربية، فإن الملكية المغربية نجحت في مهمة الانتقال الديمقراطي بفضل تعدد شرعياتها، التاريخية والدينية والديمقراطية وتعدد وظائف الملك رئيسا للدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.

ورغم التحديات الاقتصادية والتنموية والتعقيدات التي يعرفها الوضع الإقليمي والدولي، اختار المغرب ترسيخ الديمقراطية بهدف إقامة دولة ترتكز على مؤسسات ديمقراطية وتحترم الحقوق وتضمن الحريات والمساواة لجميع المواطنين، بشكل يساير الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي.

ومن أجل ذلك قطعت المملكة أشواطا كبرى خلال العشرين سنة الأخيرة، التي تمكنت خلالها من تخطّي صعوبات داخلية وخارجية، لكن استمرارها على سكة التحول الديمقراطي عزز أمن واستقرار المنطقة، ما يفسر الاهتمام الكبير الذي وصلت إليه بين الديمقراطيات الناشئة، بالنظر لتجربتها المتميّزة في المنطقة، بالتزام صريح بمواصلة التجربة من خلال دعم قدرات المؤسسات والمنظومة الحزبية والممارسة الديمقراطية، خاصة مرحلة الانتخابات التشريعية والجماعية.

وبالنظر إلى أن الديمقراطية مسار طويل وشاق، فقد حقق المغرب الأهم بالتنصيص على تعاقد دستوري، أطره خطاب 9 مارس، الذي وضع دستور 2011 وفق سبعة مرتكزات، عبر تعيين رئيس الحكومة على أساس نتائج انتخابات مجلس النواب. ضمن السياق ذاته كان مأمولا، أن تواكب العقليات الحزبية تطور النصوص الدستورية من خلال تكريس صراع سياسي بواسطة البرامج الحزبية ومشاريع تكرس لبدائل تقوية المنافسة الحزبية، وتعمل على تطوير أساليبها التأطيرية َبغية تجسيد الاختيار الديمقراطي بضمانة من المؤسسة الملكية، باعتبارها حكما أسمى بين المؤسسات وضامنا للتأويل الديمقراطي لأحكام الدستور.

لكن الواقع الحالي يشير إلى أن الممارسة الحزبية، لازالت تعاني الأعطاب في مجاراة هذا المكسب الدستوري واستيعاب دلالاته، من خلال ترجمة الإرادة الشعبية بشكل عقلاني، ما أظهر أن قوة التجربة المغربية تتمثل في محورية مكانة الملكية وقوة مشروعيتها الدينية والتاريخية والشعبية كذلك.

ياسين قُطيب