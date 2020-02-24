برقية تهنئة من الملك إلى اليابان

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحبي الجلالة الإمبراطورية ناروهيتو إمبراطور اليابان، وصاحبة الجلالة الإمبراطورة ماساكو، بمناسبة احتفال الشعب الياباني بعيد ميلاد جلالة الإمبراطور ناروهيتو.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات بموفور الصحة وسابغ السعادة والهناء.

ومما جاء في هذه البرقية “وبهذه المناسبة السعيدة، أعرب لكم عن اعتزازي بما يربط بين أسرتينا الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وكذا بما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة قوامها التعاون المثمر والتضامن الفاعل”.