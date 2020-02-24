زحف الكثبان الرملية يقطع طرقا بإقليم العيون

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن انقطاع حركة السير بالطريق الوطنية رقم 5 الرابطة بين العيون وكلتة زمور، والطريق الجهوية رقم 109 الرابطة بين العيون وطرفاية، وذلك بسبب زحف الكثبان الرملية.

وعزت الوزارة، في بلاغ، هذا الانقطاع إلى الرياح القوية التي عرفها إقليم العيون والتي تسببت في زحف الكثبان الرملية، مشيرة إلى أنه يمكن تحويل الاتجاه بالنسبة للطريق الجهوية الرابطة بين العيون وطرفاية عبر الطريق الوطنية رقم 1.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان، مفيدة بأنه يتعين، وللمزيد من المعلومات، الاتصال على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17.