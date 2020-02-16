الزعيمي ضيفة مرميد

سيكون مشاهدو قناة “ميدي 1 تيفي”، اليوم (الجمعة)، بعد حلول الساعة العاشرة مساء، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “إف ب إم”.

وسيستضيف بلال مرميد، مقدم البرنامج، في حلقة اليوم، الممثلة المغربية مريم الزعيمي، للحديث، حسب ما أكده بلال، عن مواضيع تخص، بشكل خاص ظروف الاشتغال في الميدان الفني، قبل ان يضيف أن النقاش سيكون أكثر جرأة.

وفي سياق متصل، ينتظر أن تطل الزعيمي على جمهورها من خلال مسلسل جديد، سيكون ضمن شبكة برامج قناة “إم بي سي 5″، يحمل عنوان “شهادة ميلاد”.

وتجسد الزعيمي في المسلسل، دور فتاة توسلت أمها من إحدى المولدات في المستشفى استبدالها بمولود ذكر، حتى تتحاشى الإحراج مع زوجها الذي كان يرغب بمولود ذكر، خصوصا أنه ميسور، لتجد نفسها في كنف أسرة غير أسرتها الحقيقية، وفي حضن أم غريبة عنها، فتبدأ، مع مرور الوقت، في البحث عن أصلها وجذورها الحقيقية.

وجدير بالإشارة إلى أن الزعيمي خريجة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط، ظهرت بشكل لافت في دراما رمضان المغرب، من خلال مشاركتها بدور “جميلة” في مسلسل “بنات للا منانة” و”كنزة في الدوار” فيلم “نساء في المرايا”، للمخرج سعد الشرايبي وفيلم “محطة الملائكة”.

إ. ر