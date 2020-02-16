الفاسي: “ما بقى فن فهاد البلاد”

فاجأت الممثلة فرح الفاسي متابعي صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور “إنستغرام”، بنشر رسالة قالت فيها “خلوني نتعلم شي حرفة نخدم بيها على ولادي بان لي ما بقى فن فهاد البلاد”.

وتباينت آراء متابعي صفحة الفاسي على “إنستغرام”، إذ اعتبر البعض أن الأمر مجرد رغبة منها في “المزاح”، بينما اعتبرت فئة أخرى أنها ربما تفكر في اعتزال الساحة الفنية.

ونشرت الفاسي صورة على حسابها الرسمي على “إنستغرام” كانت فيها بصدد تحضير طبق معين، الأمر الذي علق عليه عدد من متابعيها “إذا درتيها ندعموك”، في إشارة إلى خوض تجربة جديدة بعيدة عن المجال الفني.

وكانت من بين التعليقات، التي توصلت بها الفاسي “افتحي قناة على يوتوب..وها أنت لباس”، كما اقترح عليها آخرون في تعليقاتهم خوض تجربة بعيدا عن الفن مثل قول أحدهم “ديري روتيني اليومي”.

ومن جهة أخرى، نشرت فرح الفاسي صورة جمعتهـا بالممثلة هند السعديدي، التي احتفلت، أخيرا، بعيد ميلادها، وعلقت عليها “ليست الصداقة البقاء مع الصديقة وقتا أطول، فالصداقة هي أن تبقى على العهـد حتى وإن طالت المسافات أو قصرت. عيـد ميــلاد سعيــد يــا غالية”.

ونشرت الفاسي خلال الفترة الماضية صورا من أجواء مشاركتها في مهرجان مراكش الدولي للفيلم مع متابعيها، حيث كانت تنشر بشكل يومي على حسابها على “إنستغرام” صورا لإطلالات مختلفة تحظى بإعجاب متابعيها.

أمينة كندي



فرح الفاسي (خاص)