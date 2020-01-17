الحماة

النجاح في إنشاء علاقة جيدة مع الحماة، يتطلب التمتع بقدر كاف من الوعي لتجنب المشاكل الدائمة معها، من خلال فهم شخصيتها جيدا وتحديد أي نوع من الحموات هي، الأمر الذي يساعد على التعامل معها بما يناسب صفاتها.

حليب

إذا كان الرضيع يعتمد على الحليب الصناعي في تغذيته، فمن الممكن أن تسبب أحد مكوناته، إصابته بالإمساك، من اجل ذلك، وعند ملاحظة أعراض المرض، من المهم تغيير الحليب والاعتماد على آخر، مع استشارة الطبيب.

الطعام

من بين النصائح التي يقدمه الاختصاصيون في بداية إدخال الطعام للرضيع، الاعتماد على الأطعمة ذات المكون الواحد، مثل الأرز أو الخضر أو الفاكهة المهروسة، إذ يكون كل نوع بمفرده، دون خلطه بمكونات أخرى.

عطر

يمكنك تعطير الفراش دون استخدام الزيوت العطرية، إذ ينصح بالاعتماد على المستخلصات الطبيعية، مثل مستخلص الفانيليا سيما السائلة، أو مستخلص البرتقال أو الليمون أو النعناع وغيرها، وإضافة أي منها إلى القليل من الكحول والماء المقطر.