بايلا بفواكه البحر والدجاج

المقادير:

مرق الدجاج

مرق السمك

أرز أبيض منقوع في الماء

صلصة الطماطم

توابل مشكلة: ملح+ فلفل أسود+ فلفل أحمر+ كمون+ زعفران حر

زيت زيتون

جزر مبشور

بصل مفروم

دجاج مقطع إلى قطع متوسطة

فواكه البحر

بازلاء

فاصوليا خضراء

فلفل أحمر وأخضر مقطع إلى قطع صغيرة

ثلاثة فصوص ثوم مفرومة

طماطم صغيرة

طريقة التحضير

لتحضير مرق السمك، نضع القمرون بقشوره في قدر مع الماء، ونتركه على النار حتى يبدأ بالغليان، ثم يصفى ويترك جانبا.

لتحضير مرق الدجاج، نضع قطع الدجاج مع الماء في قدر، ونضيف “ربطة” من الكزبرة وبصلة مقطعة إلى نصفين، وحبة جزر مقطعة إلى دوائر، وورق الغار، وتوضع فوق النار حتى يغلي المزيج جيدا، ثم يصفى من الماء ونضعه جانبا. في قدر ثقيل نضع زيت الزيتون والبصل المفروم والثوم، ثم نضيف قطع الدجاج، ونحرك حتى يذبل البصل، ثم نضيف التوابل ونحرك المزيج جيدا، حتى ينضج اللحم.

نأخذ قطع الدجاج ونرصها في صينية، وندهنها بالزبدة، وتدخل إلى الفرن حتى تكتسب لونا بنيا.

نضيف إلى البصل، الجزر والبازلاء والفاصوليا الخضراء والفلفل الأحمر والأخضر ونحرك المزيج.

في هذه الأثناء، نضع زيت الزيتون في قدر ونضيف إليه الأرز بعد تصفيته من الماء، ونحركه بضع دقائق، ثم نضيفه إلى مزيج الخضر، ثم نضيف إليه مرق الدجاج والسمك ونتركه على نار هادئة، حتى ينضج ويمتص المرق. ونفرغه في صينية البايلا ونزينه بفواكه البحر وقطع الدجاج وحبات الطماطم الصغيرة، وندخله إلى الفرن دقائق قليلة.