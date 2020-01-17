كيف تقنعين طفلك بأخذ الدواء

من بين المهام الصعبة، بالنسبة إلى الكثير من الأمهات، إعطاء الدواء للطفل، إذ غالبا ما يرفض تناول الأدوية، ما يؤخر شفاءه. ومن بين النصائح التي يمكن الاعتماد عليها، لتجاوز هذا المشكل، استعمال قطارة، فبالإضافة إلى سهولة إعطاء الدواء بها، فإنها من أكثر الوسائل التي تساعد في إعطاء الطفل الجرعة المحددة بدقة.

ويمكن حمل الطفل على يديك، مع وضع طرف قطارة داخل فمه، وتوجيه فتحتها إلى تجويف الخد، الأمر الذي يمنع القيام برد الفعل الذي يؤدي إلى تقيئه من جهة، ومن جهة أخرى تقلل من مرور الدواء على براعم التذوق في اللسان، ما يقلل من إحساس الطفل بمرارة الدواء.

ومن بين النصائح أيضا، سكب الدواء في فم الطفل ببطء وبرفق، مع إعطائه فرصة كافية للبلع، علما أنه لمساعدة الطفل على التخلص من أي طعم غير مرغوب فيه، يمكن منحه القليل من العصير.

كما أنه يمكن إضافة القليل من العصير أو الحليب أو حتى الماء لجرعة الدواء بعد تحديدها لتحسين طعم الدواء، مع الحرص على عدم إضافة كميات كبيرة من العصير أو الحليب أو الماء لضمان تناول الطفل الجرعة كاملة، واستشارة الطبيب أولا حول إمكانية الخلط.

ومن بين الطرق التي تساعد على تنفيذ المهمة، إغلاق فتحتي أنف الطفل ليضطر إلى فتح فمه، ثم سكب الدواء في فمه دون توتر أو عصبية.

إ.ر

