الفرو الصناعي يناسب الشتاء

تعتبر “الجاكيت” من قطع الملابس المهمة في فصل الشتاء، فنظرا لبرودة الطقس، تكون الحاجة إلى أنواع جيدة من الملابس تستطيع منح الدفء اللازم. ويعد الفرو الصناعي من الصيحات الرائجة في موضة “جاكيت” موسم الشتاء الحالي، إذ بعيدا عن فخامته ومظهره الأنيق والجذاب، فإنه يمنح الدفء في الأوقات شديدة البرودة.

وينصح المختصون في الموضة المرأة قصيرة القامة باختيار “جاكيت” من الفرو باللون نفسه لإطلالتها، فهذا سيمنحها مظهرا أكثر طولا ويجعلها أكثر أناقة، كما يفضل اختيار “الجاكيت الفرو”، الذي يتوقف طوله عند الخصر مع الابتعاد عن الأنواع الطويلة منه. وإذا كانت المرأة ترغب في إطلالة “كاجوال” فينصحها خبراء الموضة باختيار الجاكيت الفرو ذات الألوان الساطعة فهذا سيكون مناسبا بشكل أكبر لإطلالتها خلال النهار. وينصح خبراء الموضة كذلك باختيار الألوان الغامقة أو المحايدة من “الجاكيت الفرو” مع ملابس السهرة وتجنب الألوان الساطعة مثل الأحمر والأصفر، كما يفضل أن يتم تنسيقها مع فستان من اللون نفسه أو مع تنورة وقميص مناسب لأجواء السهرة وحذاء ذي كعب عال.

أما بالنسبة إلى ألوان “جاكيت الفرو” القصير فيعتبر الأسود و”الكاميل” اللونين الأكثر رواجا خلال موضة هذا الموسم، واللذين يمكن ارتداؤهما مع سروال “جينز” باللون الأبيض، بالإضافة إلى بعض الألوان الحيوية مثل الأحمر، وكذلك درجات متفاوتة من “البيج” و”البني”.

أ. ك