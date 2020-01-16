وفاة خمسيني حاول الانتحار ببوعياش

علم من مصدر مطلع، أن خمسينيا لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الأحد الماضي، بالمستشفى الجامعي بفاس، بعدما حاول الانتحار نهاية الشهر الماضي بشربه مادة حارقة “الدوليون” داخل مكتب رئيس بلدية بني بوعياش، احتجاجا على عدم تلبية طلبه الذي تقدم به للأخير. وأضاف المصدر ذاته، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، دخل على خط هذه القضية، وأصدر تعليماته لعناصر الضابطة القضائية للاستماع لرئيس جماعة بني بوعياش حول حيثيات إقدام المعني بالأمر على محاولة الانتحار داخل مكتبه. المصدر ذاته، أكد أن عناصر الضابطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة ببني بوعياش استمعت أخيرا، لرئيس المجلس الجماعي في محضر رسمي حول هذا الحادث الذي اهتز له سكان بني بوعياش، لمعرفة روايته بخصوص الحادث ذاته. وشيع مساء اليوم ذاته، جثمان ( ع. ب ) الناشط السابق في صفوف حركة 20 فبراير سنتي 2011 و2012 ببني بوعياش. ونقل الهالك نقل إلى المستشفى الجامعي بفاس لتلقي العلاجات، بعدما كان في وضعية حرجة بقسم الإنعاش بمستشفى الحسيمة، غير أن تدخلات أطباء فاس لم تسعفهم في إنقاذ حياته. وقصد الهالك وهو تاجر بالمدينة، مقر الجماعة من أجل الحصول على شهادة إدارية تهم نشاطه التجاري، إلا أن طلبه قوبل بالرفض لعدم استفاء الشروط القانونية حسب ما تحجج به رئيس الجماعة، الأمر الذي لم يرقه، واحتج داخل مقر الجماعة، قبل أن يعمد إلى شرب مادة سائلة خطيرة، محاولا الانتحار.

جمال الفكيكي (الحسيمة)