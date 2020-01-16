كيفية التعامل مع الأنانيين

كشف الكوتش عزيز أفكار، سبل التعامل مع الأشخاص الأنانيين، مضيفا أن نسبة “الأنا” لديهم تكون مرتفعة، فيفكرون في أنفسهم دون غيرهم.

وأوضح أفكار في حديثه مع “الصباح”، أنه غالبا ما يحظى الأناني بتعاطف المقربين منه، وهو الأمر الذي قد يؤثر عليه سلبا، ويزيد درجة الأنانية لديه، مشيرا إلى أن تقبل أنانيته ومجاراته، ليسا حلا. ومن بين النصائح التي قدمها أفكار، والتي تخص كيفية التعامل مع الشخص الأناني، التحلي بالهدوء، باعتبار أن التصعيد قد يؤزم الوضع ويفاقم المشكل، مع الحرص على التواصل معه.

وشدد أفكار على أهمية وضع الشخص الأناني في الصورة، ومساعدته على اكتشاف أنانيته، عوض التعاطف معه “لابد أن يوضع الشخص الأناني أمام الأمر الواقع، سيما أنه غالبا ما يختبئ وراء مجموعة من الأعذار التي يسببها لنفسه ليبرر تصرفاته الأنانية”، على حد تعبيره.

وقال الكوتش إنه من المهم، في كل مرة قام الشخص فيها بتصرف أناني، وفكر في نفسه فقط، تنبيهه بالأمر، الشيء الذي يساعده على أن يستوعب أن تصرفه غير مقبول. إن “إدراك الشخص أنه قام بتصرف أناني، نقطة إيجابية في طريق التخلص من أنانيته”، على حد تعبيره. وتحدث الكوتش عن أهمية حث الشخص الأناني على المشاركة في بعض الأنشطة الجماعية، الأمر الذي يساعده على تقليص نسبة “الأنا” لديه، ويمكنه من التفكير في الآخرين أيضا، وليس في نفسه فقط.

إ.ر