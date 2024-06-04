“أكابس” تنشر مخططها الإستراتيجي 2024 – 2026

أعلنت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، (أكابس)، عن مخططها الإستراتيجي الثالث للفترة الممتدة من 2024 إلى 2026.

ويعد هذا المخطط، الذي جاء ثمرة نهج استباقي وتشاركي، حصيلة عمل جماعي يعكس الرؤية الإستراتيجية للهيأة، باعتبارها هيأة تؤمن في عملها بالابتكار والاستباقية، في بيئة تعرف تطورات وتغيرات مستمرة.

وفي هذا السياق، يرتكز هذا المخطط الإستراتيجي على المهام الرئيسية لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مستفيدا من مكتسبات هامة حققتها الهيأة باعتبارها منظما لقطاعين إستراتيجيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية.

من هذا المنظور، يقوم المخطط الإستراتيجي على خمسة توجهات إستراتيجية مقسمة إلى عدة أهداف وإجراءات ذات الأولوية.

من هذا المنطلق، ستواصل الهيأة العمل بفاعلية من أجل تحسين حماية المؤمن لهم والمستفيدين من العقود، وكذا الأعضاء والمنخرطين في منظمات الاحتياط الاجتماعي. كما تلتزم بتطوير التنظيم وسير سوق التأمينات، بالإضافة إلى الحرص على ضمان مرونة الفاعلين والاستقرار المالي.

من جهة أخرى، تصر الهيأة على دعم الاستدامة وتحفيز التطور وتحول قطاع التأمينات من خلال تعزيز الرقمنة والابتكار بشكل خاص.

إلى ذلك، وفي السياق الحالي، المتسم بإرساء الورش الملكي واسع النطاق الذي يهم تعميم الحماية الاجتماعية، ستواصل الهيأة مواكبتها للسلطات العمومية في الارتقاء بقطاع الاحتياط الاجتماعي. وفي هذا الإطار، ستعمل على تفعيل أوراش توسيع الحماية الاجتماعية وإصلاح التقاعد.

كما ستواصل الهيأة جهودها في مجال الابتكار من أجل تقوية موقعها باعتبارها هيأة مرنة ومندمجة بالكامل في العصر الرقمي، ومنفتحة أيضا على بيئتها الوطنية والدولية على حد سواء.

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