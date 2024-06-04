سكان منزل الفداء الآيل للسقوط: شردونا دون سابق إنذار

عاش سكان منزل آيل للسقوط بشارع أبو شعيب الدكالي في البيضاء، منذ عشية أمس الاثنين، ساعات في الجحيم إثر إخلائهم من قبل السلطات المحلية “دون سابق إنذار”، على حد قولهم، واضطرارهم لقضاء الليلة رفقة أطفالهم وذويهم في العراء، دون توفير أي بدائل لإيوائهم.

وأكد أحد سكان المنزل، البالغ عددهم أزيد من 10 مكترين، أن السلطات لم تسمح لهم بأخذ أغراضهم بل حتى وثائقهم الإدارية وأدويتهم، علما أنه يعاني الفشل الكلوي ويخضع لحصص غسيل كلي بشكل دوري، مع إلزامية أخذ الأدوية لمنع أي مضاعفات قد تهدد حياته.

وطالب سكان المنزل المهدد بالسقوط إثر تشققات خطيرة في هيكله، المسؤولين، بإيجاد حل مستعجل لإيوائهم وأسرهم، بشكل مؤقت، في انتظار ما سيتم تقريره حول إمكانية تعويضهم عن السكن، بالنظر إلى ظروفهم الاجتماعية الصعبة، وجلهم أرباب أسر عاطلون عن العمل بسبب أوضاعهم الصحية الحرجة.

يسرى عويفي / تصوير: عبد الله القصراوي

إقرأ أيضا: