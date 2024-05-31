ندوة بالجديدة تناقش “كيفية الترافع على قضية الصحراء”

تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة ومركز مزاغان للدراسات والأبحاث، بتعاون مع هيأة المحامين بالجديدة، والمجلس الجهوي للعدول باستئنافية الجديدة، وبشراكة مع مؤسسة عبد الواحد القادري، ندوة وطنية في موضوع: “كيف نرافع من أجل مغربية الصحراء”، وذلك غدا (السبت) بالمركب الثقافي عبد الحق القادري بالجديدة.

وتشارك في الندوة مجموعة من الكفاءات العلمية والشخصيات التي كرست حيزا كبيرا من حياتها للبحث في هذا الموضوع والتنقيب عن الوثائق والمستندات التاريخية، العسكرية منها والمدنية، لتوضيح الرؤى وتقديم البيانات الكافية، التي تسهل على كل مطلع عليها، مهمة بناء موقف علمي وموضوعي، تجاه القضية، مسنودا بالأدلة الدامغة والحجج الساطعة، على صحة هذا الموقف وعدم صحة ذاك.

ويبقى الهدف من تنظيم هذه الندوة، تسليط الضوء على المعطيات التي تمكن كل مطلع عليها، من اكتساب آليات معرفية صلبة ودقيقة، تمكنه من الدفاع عن مغربية الصحراء، والترافع في كل المنتديات على حقوق المغرب الثابتة والراسخة في هذا الجزء الذي لا يتجزأ من ترابه، بالدليل والبرهان، وبالوثيقة التاريخية والمعلومة الرسمية، تشهد على صحتها، مكاتب التوثيق الحكومي والأرشيف العسكري في عدد من الدول المعروفة بتاريخها الاستعماري في المنطقة المغاربية.

وستتوزع مواضيع هذه الندوة الوطنية على المحاور التالية: مغربية الصحراء من خلال وثائق الأرشيف العسكري الإسباني، فرنسا ودورها التاريخي في إحداث أزمة الصحراء المغربية، الوثائق التاريخية والأحكام السلطانية لتأكيد روابط البيعة بين أهل الصحراء وحاكم المغرب، والإعلام الأوربي ودوره في تشويه مسار القضية.

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