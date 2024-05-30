اتفاقية لتعزيز منظومة تكنولوجيا التأمينات

وقع صندوق الإيداع والتدبير للاستثمار، الفرع المكلف بالاستثمار داخل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أمس (الأربعاء)، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز منظومة تكنولوجيا التأمين في المغرب.

وتعمل هذه الشراكة على توحيد قوى المؤسستين لدعم الابتكار وتطوير الشركات الناشئة في قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي.

ووقع الاتفاقية خالد سفير، المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، ورئيس مجلس إدارة صندوق الإيداع والتدبير للاستثمار، وعبد الرحيم الشافعي، رئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على هامش معرض “جيتكس أفريكا 2024” المنعقد بمراكش.

ويكمن الهدف من هذه الاتفاقية الإطار في تشجيع تطور منظومة تكنولوجيا التأمينات وتعزيز الابتكار، فضلا عن تطوير الشركات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي.

وستمكن هذه الشراكة الهيأة من مرافقة حاملي مشاريع تكنولوجيا التأمينات في مجالات التوافق التنظيمي.

يذكر أن الهيأة، باعتبارها منظما لقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي، تضع تعزيز استخدام التكنولوجيات الحديثة في صميم توجهاتها الإستراتيجية.

وفي هذا الإطار، أنشأت الهيأة خلية “الابتكار وتكنولوجيا التأمين”، التي تلعب دورا حاسما في تحفيز الابتكار، من خلال تطوير التنسيق بين الأطراف المعنية في القطاع.

ومن جهته، يعمل صندوق الإيداع والتدبير للاستثمار، باعتباره مستثمرا ماليا، يهدف، أساسا إلى دعم الابتكار وتحفيز المقاولة المغربية، سيما من خلال برنامجه “مؤسسون ‏212″، على مواكبة وتمويل الشركات الناشئة والنظم الإيكولوجية للتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمينات.

وستمكن هذه الشراكة من تنسيق المبادرات التي تهدف إلى تطوير منظومة تكنولوجيا التأمينات، والتعاون من أجل إنشاء وإطلاق شركات ناشئة يواكبها برنامج “مؤسسون ‏212″، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والممارسات الفضلى في مجال تكنولوجيا التأمينات.

وسيقوم الطرفان المعنيان بالاتفاقية بتفعيل آلية شاملة وبذل الجهود اللازمة من أجل تعزيز تطور تكنولوجيا التأمينات في مجالات الابتكار، والعلاقة مع الزبناء، والشمول التأميني، ما سيساهم في دعم التحول الرقمي لقطاع التأمين في المغرب.

على صعيد آخر، وقع المدير العام لمؤسسة “تمويلكم”، هشام زناتي السرغيني، ورئيس هيأة مراقبة التأمين والضمان الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، مذكرة تفاهم، أمس (الأربعاء)، تمكن من تعزيز جهودهما لصالح المقاولات الناشئة، والمشاريع المبتكرة في قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي.

وأقيم حفل التوقيع خلال الجلسة الافتتاحية لأنشطة رواق “تمويلكم”، التي خصصت للإطلاق الرسمي للنسخة الجديدة من “صندوق إنوف إنفست”، وهو ما يبرز أهمية هذا التعاون الجديد بين المؤسستين.

وتعكس مذكرة التفاهم الموقعة الإرادة المشتركة للمؤسستين من أجل تحفيز الابتكار داخل قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي بالمغرب، من خلال تيسير الولوج إلى التمويل لفائدة حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة المبتكرة التي تواكبها هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أساسا من خلال عرض المنتوجات التي تقدمها مؤسسة “تمويلكم” في إطار صندوق “إينوف إنفست”.

إلى ذلك، اتفق الطرفان على تنسيق جهودهما من أجل تقريب منظومتيهما وإطلاق برامج خاصة، تلائم احتياجات المشاريع المبتكرة بمجالي التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بشكل مشترك.

ع. ن

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