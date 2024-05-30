الخليفي يفوز بجائزة الريادة في كرة القدم خلال حفل جوائز “كافد غلوب سوكر” الأوروبية

فاز ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس نادي باريس سان جيرمان، بجائزة الريادة في كرة القدم خلال حفل توزيع جوائز كافد غلوب سوكر الأوروبية بنسخته الأولى. وأقيم الحفل الثلاثاء 28 ماي في منطقة كوستا سميرالدا في سردينيا الإيطالية، بحضور نخبة من ألمع نجوم كرة القدم الأوروبية، بمن فيهم كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان؛ وميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، وتشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، ونجم برشلونة الواعد لامين يامال وغيرهم.

وجاءت هذه الجائزة تكريماً لجهود الخليفي البارزة في قيادة نادي باريس سان جيرمان لتحقيق اللقبين المحليين، الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، فضلاً عن بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. كما فاز باريس سان جيرمان، تحت قيادة الخليفي، بعشرة ألقاب للدوري الفرنسي، وسبعة ألقاب لكأس فرنسا، وستة ألقاب لكأس الرابطة الفرنسية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ناصر الخليفي، بعد تسلمه الجائزة من فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لمنتخبات إنجلترا وناديي مدريد وميلان: “أتوجه بالشكر إلى غلوب سوكر على دعوتنا إلى هذه الفعالية المميزة، ويشرفني تسلم هذه الجائزة ولا سيما من أحد أساطير كرة القدم. وبما أن كرة القدم في النهاية هي رياضة جماعية وليست فردية، أعتقد بأن هذه الجائزة تمثل النادي والطاقم الإداري والمدرب واللاعبين، خاصة مع حصول مبابي على جائزة أفضل لاعب في العالم اليوم”.

وأضاف: “تحمل هذه الجائزة قيمة كبيرة بالنسبة لي وأفخر بوجودي هنا اليوم، لأنها تحتفي بكل جهودنا التي بذلناها في باريس سان جيرمان على مدار الثلاثة عشر عاماً الماضية لنصبح من أبرز نوادي كرة القدم. ما يزال أمامنا الكثير من الإنجازات التي نطمح لتحقيقها، مدفوعين بشغفنا بكرة القدم التي نعتبرها جزءاً محورياً في حياتنا. ونعتزم مواصلة السعي الدؤوب لتحقيق التميز كل عام، ونتطلع إلى انطلاق الموسم المقبل”.

وحضر الحفل مجموعة كبيرة من أبرز نجوم الحاليين والسابقين، بمن فيهم مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، وفيرناندو موريينتس الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، والمدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا فابيو كابيللو، والمدير الفني الحالي لمنتخب إيطاليا لوتشيانو سباليتي، وغيرهم من رؤساء الأندية والرؤساء التنفيذيين في أبرز الأندية والمنظمات الرياضية على مستوى القارة.

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