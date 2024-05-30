منخرطوو الوداد يقصفون البرناكي: لن نسكت بعد الآن!

خرجت هيئة منخرطي نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن صمتها بشأن ما اعتبرته “مهازل تسييرية” لعبد المجيد البرناكي، الرئيس المؤقت للنادي منذ اعتقال الرئيس السابق سعيد الناصري، معلنة رفضها لتاريخ الجمع العام الذي حدده في نهاية يونيو المقبل.

وخاطبت الهيئة، في بلاغ لها تتوفر “الصباح” على نسخة منه، البرناكي قائلة: “منذ توليك تسيير النادي، أبانت هيئة المنخرطين على رزانة كبيرة، تلقت بسببها أقبح النعوت من جمهورنا العزيز، ظنا منه أن سكوتنا يعني موافقتنا وتأييدنا لمهازلكم التسييرية. واليوم، ببلاغيك المضحكين المبكيين، قمت بقطع آخر وأرفع خيوط الثقة التي كانت تربطك بنا”.

وعن تاريخ الجمع العام، تابعت الهيئة موردة: “منذ مارس الماضي طالبنا بعقده في أقرب الآجال، وتشبت بعقده نهاية شهر يونيو، والتزمت الأسبوع الماضي بالإعلان عن ذلك في الصفحة الرسمية للنادي. التاريخ الذي وضعته لم يسبق لك ذكره في أي من اجتماعاتنا، وسيضر النادي بكافة فروعه الموسم المقبل”.

أما عن تعيين البرناكي أعضاء لجنة المصادقة على طلبات الترشيح، فأكد منخرطو الوداد في بلاغهم، أن “اختيارهم ليس من اختصاصه وحده، بل كان واجبا عليه الرجوع للمنخرطين والتوافق معهم لتشكيلها، مؤكدين “عدم سماحهم بقطع الطريق أمام أي مترشح، كما سبق و فعلوا خلال عملية الانخراط”، ومتعهدين “بالتزام الحياد أمام كافة الملفات”.

يسرى عويفي

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