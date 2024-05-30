إشادة عربية بجهود لجنة القدس برئاسة الملك في نصرة القضية الفلسطينية

أشاد مجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقد أمس الأربعاء بالمنامة بمملكة البحرين، بجهود لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نصرة القضية الفلسطينية.

وجاءت الإشادة ضمن توصيات اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، فيما يخص بند القضية الفلسطينية، كما تمت دعوة وسائل الإعلام العربية، إلى تسليط الضوء على جهود وكالة بيت مال القدس الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، في نصرة القدس والمقدسيين والقضية الفلسطينية.

كما أكد وزراء الإعلام العرب دعمهم للمغرب في استضافة المرصد والمنصة المدمجة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج، والتي ستحتضن المملكة مقرها، وهي آلية عربية لتنفيذ خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، وتشكل أهم ركائز العمل العربي المشترك في مجال الإعلام والاتصال.

وناقشت هذه الدورة، عددا من القضايا العربية الهامة، التي تدخل ضمن مجال الإعلام والاتصال، علما أن الدورة السابقة احتضنها المغرب الذي ترأس مجلس وزراء الإعلام العرب طيلة سنة كاملة قبل تسليمها للبحرين.

وترأس وفد المغرب في هذا الاجتماع، مصطفى بنخيي سفير المغرب بالبحرين نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، وضم في عضويته كل من مصطفى أمدجار مدير الاتصال والعلاقات العامة بالوزارة، ووديع تاويل مستشار بديوان الوزير، وخديجة قرامدة المكلفة بملف جامعة الدول العربية بقطاع التواصل.

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