إطلاق حملة تحسيسية لترشيد استعمال الماء بأكادير

أعطيت مؤخرا بأكادير، الإنطلاقة الفعلية لحملة تحسيسية واسعة حول ترشيد استعمال الماء الصالح للشرب، وذلك في إطار برنامج عمل سنوي يرمي إلى تدبير معقلن لقطاع الماء بتراب جماعة أكادير.

ويرتكز هذا البرنامج الذي أطلقته جماعة أكادير، على عدة محاور، تتعلق بمثالية الإدارة العمومية في الإجراءات للتخفيف من الإستعمال المفرط للماء الصالح للشرب، ثم تنظيم حملات تحسيسية تحفيزية في جميع المرافق (المؤسسات التعليمية، الأحياء الأكثر إستهلاك، الجمعيات، شواطئ أكادير و أنزا، الأسواق، الوحدات الفندقية و الصناعية، المطاعم، المرافق الرياضية، الحدائق و المساجد).

كما تشمل هذه الاجراءات أيضا، تثبيت الملصقات باللوحات الاشهارية المتبثة بالمدينة، قافلة متنقلة، دراجات هوائية بمكبرات الأصوات، فيديوهات تحسيسية، ندوات وبرامج إذاعية بالمحطات المحلية.

من جهة أخرى، تم التوقيع على اتفاقيات مع كل من مجلس جهة سوس ماسة فيما يخص التوعية والتحسيس، والوكالة المتعددة الخدمات لأكادير الكبير فيما يخص الحد من التسربات المائية سواء الماء الصالح للشرب أو المياه المعالجة المصفاة بتثبيت جهاز منذر في العدادت الكبرى للمدينة المستهلكة للماء.

وتشرف على تنزيل وتتبع وتقييم هذا البرنامج لجنة تتكون من ممثلي جميع الشركاء، وهم، ولاية جهة سوس ماسة، المجلس الجهوي لسوس ماسة، المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة لعمالة أكادير إداوتنان، المديرية الجهوية لوزارة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة لجهة سوس ماسة، المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء و الماء – قطاع الماء – وكالة الحوض المائي لجهة سوس ماسة، إضافة إلى الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير الكبير.

(و م ع)

إقرأ أيضا: