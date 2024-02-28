الكونغو تستدعي السفير الجزائري بسبب المساس بسيادتها

استدعت وزارة الخارجية الكونغولية، أول أمس (الاثنين)، السفير الجزائري محمد يزيد بوزيد، احتجاجا على زيارة رئيس الأركان الجزائري لرواندا، التي “تدعم متمردين مسلحين على التراب الكونغولي”.

وحسب ما ذكره بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الكونغولية، فإن زيارة السعيد شنقريحة لرواندا، تحمل نية مبيتة للضغط على الكونغو الديموقراطية، التي تعترف بمغربية الصحراء، غير أن مخطط كابرانات الجزائر فشل فشلا ذريعا وحشرهم في زاوية ضيقة بعد استدعاء سفيرهم للتوضيح بخصوص قضايا تتعلق بالمساس بسيادتها.

(ي.ع)

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