توزيع معدات الوقاية من حوادث الشغل على صناع تقليديين بطنجة

قامت غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بداية الأسبوع الجاري، بتوزيع معدات السلامة والوقاية من حوادث الشغل على أعضاء تعاونيات الصناعة التقليدية، وخاصة على مهنيي الصباغة المعمارية.

وأفاد بلاغ للغرفة أن العملية تندرج في إطار دعم مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية عامة، تماشيا مع استراتيجية الوزارة الوصية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية 2021-2030، وتنفيذا لبرنامج عمل الغرفة، لاسيما ما يتعلق بتحديث وسائل عمل الحرفيين من مختلف القطاعات.

وهمت العملية الهيآت الحرفية التابعة للدائرة الترابية لعمالة طنجة-أصيلة، لاسيما الحرفيين المنضوين في جمعية البوغاز لحرفيي الصباغة المعمارية وجمعية ملتقى البحرين لفن الصباغة والتنمية وجمعية ابن بطوطة لحرفيي الصباغة المعمارية وتعاونية ميرادور للصباغة، ومن المرتقب أن تشمل العملية أقاليم أخرى من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وتم التأكيد بالمناسبة على أهمية الحرف في تعزيز قوة قطاع الصناعة التقليدية ودورها في التشغيل وخلق قيمة مضافة، مع الإشارة الى أهمية تحديث وسائل العمل لدى الحرفيين، خاصة بالنسبة لبعض الحرف والصنائع التي تنطوي مزاولتها على حوادث وأخطار.

وأبرزت الغرفة الجهوية أن مشروع دعم الحرف يهدف إلى تزويد حرفيي الصباغة المعمارية بوسائل ومعدات للوقاية من الأخطار وحوادث الشغل، مع استحضار أهمية امتثال الهيئات الحرفية المستفيدة إلى الضوابط القانونية الخاصة بتدبير شؤون التعاونيات والجمعيات، وخصوصا الانخراط بقوة في التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية.

(و م ع)

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