مطار كلميم يستقبل 2261 مسافرا في 2024

سجل مطار كلميم، خلال يناير المنصرم، ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة في عدد المسافرين، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حسبما أفادت معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري، أن هذه المنشأة المطارية استقبلت 2261 مسافرا في يناير 2024، مقابل 2170 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وعلى الصعيد الوطني، بدأت الحركة الجوية سنة 2024 بمؤشرات إيجابية بحركة تجارية بلغت مليونين و277 ألف و827 مسافرا، أي بارتفاع بنسبة 15 في المائة مقارنة بشهر يناير 2023، وهي دينامية ساهم فيها السوق الدولي بأزيد من مليوني مسافر، أي ما يعادل 91 في المائة من إجمالي الحركة الجوية.

(و م ع)

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