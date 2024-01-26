مخططات انقلاب تهدد التحالفات الثلاثية

لم ينتظر أصحاب المخططات الانقلابية وصول أجل منتصف الولاية، لإشعال فتيل حملات ضربات تحت الحزام في مقاطعات وجماعات وصل حد استعمال شكايات كيدية ومزاعم تزوير يحرك خيوطها رؤساء سابقون في جماعات، كما هو الحال في إقليم مديونة وأعضاء مجالس مقاطعات فشلوا في نيل الرئاسة وخسروا طعونا دستورية، كما يحدث حاليا في عين الشق بالبيضاء.

ويحاول الطامعون في كراسي الرئاسة إثارة المادة 70 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، رغم أنها تفرض إدراج ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس في جدول أعمال دورة أولى من قبل تلثي الأعضاء على الأقل، إضافة إلى شرط احتساب مدة انتداب المجلس بعد تحديد الاسم الذي يمارس الاختصاصات بصفته رئيسا وتشكيل المكتب المنتدب لتنفيذ مقررات المجلس.

وكشفت مصادر حزبية داخل مقاطعة عين الشق بالبيضاء النقاب عن تحركات متواترة يشهدها محيط المجلس، مفادها أن حزب الاستقلال لم يستسغ بعد فشله في نيل رئاسة المقاطعة وخسارته للطعن الذي قدمه للمحكمة الدستورية التي أكدت في منطوق حكمها النهائي شرعية عملية انتخاب محمد شفيق بنكيران، المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، رئيسا للمقاطعة وباقي هياكلها.

وأوضحت المصادر المذكورة أن وكيل لائحة حزب “الميزان” كثف من لقاءاته في الكواليس مع بعض الأطراف من داخل وخارج مكتب المقاطعة، من الأصالة والمعاصرة وكذا مع ممثل حزب اليسار الاشتراكي الموحد، مع الإشارة إلى أن هذه اللقاءات والمشاورات امتدت لتشمل أطرافا من السلطة بهدف التحضير لإسقاط رئاسة المقاطعة الحالية في منتصف الولاية.

وشهدت المقاطعة المذكورة في الأسابيع الأخيرة عدة ممارسات تحمل في طياتها بصمة حملة انتخابية خارج أوانها، وصلت أحيانا إلى ادعاء أحقيته برئاسة المقاطعة، في حين أن بعضها الآخر لم يتردد في تسريب معطيات وصفت بأنها مغلوطة والهدف منها تبخيس العمل المنجز والدينامية الملحوظة التي تشهدها مقاطعة عين الشق.

ومن جهته رفض محمد شفيق بنكيران، رئيس مقاطعة عين الشق، التعليق على ما يجري في الكواليس، مؤكدا في تصريح لـ “الصباح” بأن شغله الشاغل حاليا وكل اهتماماته منصبة على إخراج عدة مشاريع تنموية مهيكلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه “لكل عمل ناجح ضريبة وأعداء لا هم لهم سوى الهواجس الانتخابية”.

وأوضح بنكيران بأن البيضاء عموما ومقاطعة عين الشق على وجه التحديد تشهدان أخيرا دينامية كبيرة، سيما بعد تعيين محمد مهيدية واليا على جهة البيضاء – سطات وبأنه سيواصل العمل في تنسيق كامل مع كافة الشركاء وفي مقدمتهم السلطات العمومية قصد تحقيق أكبر عدد من المكتسبات لمقاطعة عين الشق خلال الولاية الانتدابية الحالية .

ياسين قُطيب

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