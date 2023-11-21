أزيد من 317 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي الإسباني

أعلنت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن 317 ألفا و34 مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب معطيات الوزارة، فإن المغاربة يظلون بذلك في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 171 ألفا و696، والفنزويليون بـ 145 ألفا و926.

وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و683 ألفا و937 خلال خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 221 ألفا و431 شخصا نشطا خلال سنة واحدة.

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و803 ألفا و951 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 879 ألفا و986 من بلدان التكتل.

كما تم تسجيل 66 ألفا و02 أوكرانيا في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 18 ألفا و743 عن يناير 2022، أي أكثر بنسبة 40 بالمائة.

وحسب القطاع، استحوذ التعليم على أكبر عدد من المشتغلين (19,3 بالمئة)، إلى جانب البناء (2,6 بالمئة) والفلاحة (2,7 بالمئة)، فيما سجل انخفاض في أكتوبر في الإدارة العامة (5,3 بالمئة) والفلاحة وتربية الماشية والصيد والزراعة الحرجية (5,8 بالمئة).

(و م ع)

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