كأس العالم لأقل من 17 سنة.. المنتخب الوطني يفوز على نظيره الايراني

تأهل المنتخب المغربي لربع نهاية كأس العالم لأقل من 17 سنة بعد فوزه على نظيره الايراني بالضربات الترجيحية (4-1) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب جيلورا بونغ تومو بسورابايا، برسم دور ثمن النهاية.

وانتهى الوقت الأصلي لهذه المباراة بالتعادل الايجابي هدف لمثله. وتقدم المنتخب الايراني في نتيجة اللقاء بهدف ضد مجرى اللعب بواسطة اسماعيل كوليزاده في الدقيقة 73، قبل أن يتمكن الأشبال من العودة في نتيجة اللقاء عن طريق نسيم عزوزي في الدقيقة 90+4.

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