الملك يستقبل سفراء دول بقصر الرباط

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

ويتعلق الأمر بكل من يورغن كارلسون سفير مملكة السويد، و آنا يانكوفيتش سفيرة جمهورية النمسا، وناظم عادل أوغلو صامادوف سفير جمهورية أذربيجان، و آبوك نيكانورا مانيوك آغير سفيرة جمهورية جنوب السودان، و بونيت تالوار سفير الولايات المتحدة الأمريكية، و سيرهي ساينكو سفير أوكرانيا، و كريستوف لوكورتيي سفير الجمهورية الفرنسية، و كارلوس خوصي دي بينهو اي ميلو بيريرا ماركيش سفير جمهورية البرتغال، و مامادو كوليبالي سفير بوركينافاسو، و فابيو شيندا سفير مملكة التايلاند، و الياس لوبيس آندرادي سفير جمهورية الرأس الأخضر، و آليكساندري غويدو لوبيز بارولا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، و ماريانا سال سفيرة جمهورية فنلندا، و أحمد باهية سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

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