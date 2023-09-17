إريك زمور يدعو إلى تعزيز العلاقات مع المغرب

أكد المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، إريك زمور، اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، خلال استضافته في برنامج سياسي على قناة BFMTV، ضرورة إعادة تأسيس علاقات ودية ومحترمة مع المغرب.

وانتقد إريك زمور، في جوابه عن سؤال حول رد فعل المغرب عن عرض المساعدة الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قائلا إنه “ضحى بكل شيء من أجل الوهم الجزائري”، مؤكدا أن ذلك كان “خطأ فادحا لأن الجزائر تكره فرنسا وترغب في الانتقام من سنوات لاستعمار”.

وجدد إريك زمور، التأكيد بقوة على ضرورة استعادة “الفرنسيين للعلاقات السليمة مع المغرب”.

(ي.ع)

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