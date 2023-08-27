أمن أكادير يكشف حقيقة فيديو محاولة انتحار شخص من أعلى بناية سكنية

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم (الأحد)، يوثق لمحاولة شخص الانتحار من أعلى بناية سكنية بأكادير، بحيث باشرت بشأنه بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية عالجتها مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن مصالح الأمن الوطني بأكادير، توصلت منتصف ليلة أمس (السبت)، بإشعار حول تبادل العنف بين شخصين بالشارع العام حيث تدخلت بعين المكان عناصر دائرة الشرطة المختصة ترابيا، والتي تبين لها أن الأمر يتعلق بخلاف تطور إلى تبادل الرشق بالحجارة بين الطرفين، مما تسبب في إحداث خسائر مادية بسيارة أحدهما، وهو نفسه الشخص الذي هدد بالانتحار في الفيديو المرجعي.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بمقر دائرة الشرطة الذي نقل إليه الطرفان تم الشروع في إنجاز مسطرة قضائية حول هذه الواقعة، حيث طلب مالك السيارة مهلة من أجل الانتقال إلى منزله وإحضار كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بسيارته، وهي اللحظة التي توصلت فيها مصالح الأمن الوطني بإشعار حول تهديده بالانتحار من أعلى عمارة سكنية بالحي المحمدي الذي يقيم فيه، وذلك لأسباب وخلفيات غير محددة، تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها.

وزاد بيان المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إشعار مصالح الوقاية المدينة المختصة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المعني بالأمر، الذي عدل عن تنفيذ تهديده وتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم فتح بحث قضائي بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

يسرى عويفي

إقرأ أيضا: