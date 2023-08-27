تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، عن سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمجموعة من المصالح اللامركزية للأمن الوطنى بالبيضاء وتطوان وبني ملال وأكادير وقرية با محمد.

وأفاد مصدر امني، أن هذه التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، شملت تعيين ثلاث أطر من الجيل الجديد لموظفي الشرطة كرؤساء لدوائر شرطة ببني ملال وقرية با محمد، وتكوين هذه الأخيرة التابعة لنفوذ ولاية أمن أكادير، إلى جانب تعيين رئيس جديد للهيئة الحضرية بالمفوضية الخاصة بالطريق الدائري الداخلي للبيضاء، ورئيس لفرقة تابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بتطوان.

وتابع المصدر ذاته أن التعيينات الجديدة تمت بناء على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين ممن تتوافر فيهم المهنية العالية والنزاهة والتجربة الوظيفية، ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.

يسرى عويفي

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