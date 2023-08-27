أمن فاس يطيح بعشرينية حاولت تهريب الإكستازي على متن قطار

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف ليلة أمس السبت، من توقيف امرأة تبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيها جرى بمحطة السكك الحديدية بفاس، مباشرة بعد وصولها على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 1030 قرص إكستازي مهلوس، علاوة على هاتف نقال ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأكد المصدر ذاته الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

يسرى عويفي

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