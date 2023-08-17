انطلاق فعاليات المهرجان الدولي “نجوم كناوة”

احتضنت ساحة السقالة بالدار البيضاء، اليوم (الخميس) ليلة كناوية، من تنظيم المهرجان الدولي “نجوم كناوة”، دورة المرحوم محمد لعوينة، مؤسس المهرجان، وحضر عدد كبير من محبي الموسيقى الكناوية، الذين تفاعلوا مع الأغاني التي قدمها المعلم عبد الرحيم التهامي.

ويهدف المهرجان حسب المنظمين إلى الرفع من قيمة ثقافة الفن الكناوي وجعله منطلقا ومدخلا لحوار الثقافات، والتعريف به كإرث حضاري وثقافي للمغاربة، فضلا عن محاولة بعث هذا الموروث الفني الثقافي وترسيخ مضامينه في نفوس الناشئة، في أفق تثمينه وحماية وإشاعة مميزاته وخصوصياته. تصوير : فدوى الناصر

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