عشرينية تهرب 1000 قرص إكستازي على متن قطار

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم (الخميس)، من توقيف امرأة تبلغ من العمر 21 سنة، يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيها جرى على مستوى محطة السكة الحديدية بمكناس، مباشرة بعد وصولها على متن قطار كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 1000 قرص مهلوس من نوع إكستازي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأكد المصدر ذاته إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

يسرى عويفي

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