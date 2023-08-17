أمن مراكش يطيح بمروجي مهيجات جنسية مهربة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، اليوم الخميس 17 غشت الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و61 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج 16.025 قرص من أدوية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وعلمت “الصباح”، من مصدر أمني، أن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع مهيجات جنسية مهربة، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف المشتبه فيه الأول في حالة تلبس بترويج 400 قرص من هذه المواد التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه مواصلة لإجراءات البحث، تم تحديد هوية المزود الرئيسي بهذه المواد وتوقيفه بمنطقة “المسيرة” بمراكش، وهو في حالة تلبس بحيازة 600 علبة من هذه المهيجات الجنسية، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمستودع يستغله عن حجز 15.025 قرص إضافي من هذه المواد التي تحمل علامات تجارية مهربة.

يسرى عويفي

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