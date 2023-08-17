أمن البرنوصي يطيح برجل وامرأة بحوزتهما 2000 قرص إكستازي

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالبيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس (الخميس)، من توقيف شخصين من بينهما امرأة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيهما تم بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة للطريق السيار الداخلي للبيضاء، قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 2000 قرص إكستازي و120 قرص طبي مخدر.

وأضاف المصدر ذاته، أن المشتبه فيهما تم اخضاعهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

إقرأ أيضا: