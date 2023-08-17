الملك يهنئ الرئيس الغابوني بمناسبة عيد بلاده الوطني

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى علي بونغو أونديمبا، رئيس جمهورية الغابون، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أصدق متمنياته للرئيس علي بونغو أونديمبا بدوام الصحة والهناء، وللشعب الغابوني باطراد النماء والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك ” وأود أن أعرب لكم عن عميق اعتزازي بأواصر الأخوة المتينة والتقدير المتبادل التي تربط بين شعبينا، مجددا لكم اهتمامي البالغ بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدينا، والتي ما فتئت تتعزز وتتقوى بفضل طابعها المتميز والنموذجي”.

وأضاف الملك ” وفي هذا الصدد، أؤكد لفخامتكم عزمي الراسخ على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز علاقات التعاون البناء بين المغرب والغابون بما يخدم مصلحة شعبينا الشقيقين ومصالح قارتنا الإفريقية”.

(و م ع)

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