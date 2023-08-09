تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية

أشر عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني، أمس الثلاثاء، على سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمجموعة من المصالح المركزية والجهوية للأمن العمومي والاستعلامات العامة بمدن الرباط والدار البيضاء وأكادير ومراكش وقلعة السراغنة.

وهمت هذه التعيينات، وفق ما ذكره مصدر أمني، وضع أطر أمنية أظهرت كفاءة وانضباطا شخصيا ومهنيا عاليا على رأس مجموعة من المصالح المركزية بمديرية الأمن العمومي، من بينها تنصيب مسؤول أمني على رأس مصلحة بمدرسة خيالة الأمن الوطني، بالإضافة إلى تعيين أربعة أطر أخرى على رأس مصالح تابعة لقسم شرطة الخيالة.

وشملت التعيينات الجديدة أيضا، وفق المصدر ذاته، ستة مناصب جديدة للمسؤولية على رأس مصالح لاممركزة للأمن الوطني، من بينها تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بمدينتي مراكش وقلعة السراغنة ورئيس فرقة للاستعلامات العامة بمدينة الدار البيضاء. أما بخصوص التعيينات في صفوف شرطة الزي الرسمي، فقد همت تعيين رئيس للقيادة العليا للهيئات الحضرية بأكادير ورئيسين للهيئة الحضرية ولفرقة للسير الطرقي بمدينة الدار البيضاء.

وحرصت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات القليلة الأخيرة على التدرج في إعلان التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية، وفق الحاجيات التي تفرضها مصلحة المرفق العام الشرطي، وكذا انسجاما مع التطورات والأحداث المستجدة على الصعيد الأمني.

يسرى عويفي

إقرأ أيضا: