المفرقعات والـ”ريفوتريل” يطيحان بشابين في البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالبيضاء، صباح اليوم (الأربعاء)، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و34 سنة، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمفرقعات والشهب النارية المهربة.

وحسب ما أفادت به مصادر أمنية لـ”الصباح”، جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بوسط البيضاء، حيث تم العثور بحوزة المشتبه فيه الأول على كميات من المفرقعات والشهب النارية والأقراص الطبية المخدرة من نوع “ريفوتريل”، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة عن توقيف مزوده بهذه المواد القابلة للاشتعال والعثور بداخل منزله على 1315 وحدة إضافية من المفرقعات والشهب النارية المهربة.

وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، وفق المصادر ذاتها، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في إلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة والهجوم على مسكن الغير، وكذا الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض والسرقة.

وتم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

يسرى عويفي

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