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تنسيق أمني مغربي يحرر أقدم رهينة روماني لدى تنظيم إرهابي
مكن تنسيق أمني وثيق بين السلطات الأمنية المغربية والرومانية، اليوم (الأربعاء)، من تحرير أقدم رهينة روماني ظل محتجزا لتسع لدى جماعة جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل.
ويتعلق الأمر، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، بالمدعو إيليان غيرغوت، الذي تم اختطافه في بوركينا فاسو عام 2015 من قبل إرهابيين موالين لتنظيم القاعدة، وتحريره من قبضتهم بفضل نجاعة الجهاز الاستخباراتي المغربي، الذي شكل موضوع تقدير في بيان وزارة الشؤون الخارجية الرومانية.