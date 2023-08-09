مدرسة الملك فهد للترجمة تتعزز بتكوينات جديدة

تعزز العرض الأكاديمي لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة بثلاثة تكوينات جديدة برسم الموسم الجامعي 2023/2024. ويتعلق الأمر بدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في “الترجمة، والإعلام، والرياضة”، ودبلوم متخصص في “مهن الترجمة وعلوم التواصل”، فيما يختص التكوين الثالث في “هندسة الترجمة”.

وحسب بلاغ توصلت به “الصباح” فإن هذه “التخصصات الجديدة تهدف إلى تمكين المستفيدين من تكوين معمق على المستويين النظري والتطبيقي في مهن الترجمة والإعلام الرياضي والتواصل، وتمكينهم من المعرفة العلمية والخبرة المهنية المرتبطة بالمجال القانوني والتشريعات الوطنية والدولية”.

وبخصوص دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في “الترجمة، والإعلام، والرياضة”، الذي يعتبر الأول من نوعه على الصعيد الجامعي بالمغرب، فإنه يستهدف المهنيين الممارسين وغيرهم من الطلبة المهتمين من المغرب ومن الخارج، إلى تحصين الطلبة المعنيين بالمهارات اللغوية، فضلا عن تمكينهم من الاطلاع على المصطلحات الرياضية الموحدة بالعربية والأمازيغية.

وحسب المصدر ذاته فإن هذا “التكوين يمكن من اكتساب مهارات جديدة تهم التحليل والتعليق الإعلامي الرياضي ومهن التواصل في مجال الرياضة وترجمة المصطلحات الرياضية، كما تهم الخبرة في مختلف القوانين المنظمة للمجال الرياضي على الصعيدين الوطني والدولي”.

يهدف التكوين إلى تمكين المستفيدين من تكوين معمق على المستويين النظري والتطبيقي في مهن الترجمة، والإعلام الرياضي، والتواصل الرياضي، وتمكينهم من المعرفة العلمية، والخبرة المهنية اللازمتين، والمرتبطتين بمختلف المجالات القانونية، والتشريعات الوطنية، والدولية. كما يهدف إلى تحصينهم بالمهارات اللغوية الوطنية والأجنبية. هذا فضلا عن تمكينهم من المصطلحات الرياضية، الموحدة، بالعربية والأمازيغية .

وبالنسبة لولوج هذه التكوينات فإنه

يشترط في المستفيد من التكوين أن يكون حاصلا، على الإجازة الأساسية، أو المهنية، في التخصصات الآتية: (القانون العام، القانون الخاص)، اللغات (الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية)، (الاقتصاد، العلوم، العلوم التقنية، العلوم الإنسانية)؛ أو إحدى الإجازات المهنية المرتبطة بمهن الإعلام والتواصل.

وبالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاص، أن تكون المؤسسة المعنية بالشهادة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛

وأن يكون المستفيد حاصلا على ما يعادل الباكالوريا (+ ثلاث سنوات) من الدراسة متوجة بشهادة صادرة عن المؤسسة المعنية.

يوسف الجوهري(تطوان)

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