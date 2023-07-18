القنيطرة … توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة، بناء على دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيه جرى على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار بضواحي مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 6689 قرص مخدر من بينها 6000 قرص طبي من نوع ريفوتريل و689 قرص مهلوس من نوع إيكستازي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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