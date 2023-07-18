حفلات “صيف الأوداية” بكونيش أبي رقرارق بالرباط من 27 إلى 30 يوليوز

تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، في إطار تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، الدورة الحادية عشر للمهرجان الدولي للفنون والثقافة “صيف الاوداية”، ما بين 27 و 30 يوليوز 2023، بكورنيش أبي رقراق بالعاصمة الرباط.

وذكرت الوزارة في بلاغ ، أن الدورة الحادية عشر للمهرجان، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى (العضو في المجلس الدولي للموسيقى والشريك الرسمي لليونسكو) ، ستتميز بمشاركة عدد كبير من الفنانين المرموقين ذوي صيت دولي.

وسيكون الجمهور على موعد في اليوم الأول من المهرجان الذي ينظم بدعم من ولاية الرباط ـ سلاـ القنيطرة، مع الفنانة لطيفة رأفت التي سي منح لها “درع المهرجان”، ثم المطرب فؤاد الزبادي، وذلك بمصاحبة أوركسترا مغرب الثقافات، بقيادة المايسترو حمزة أمزكر.

وسيكون الجمهور في ثاني أيام المهرجان على موعد مع الفنان نصر مكري، والفنان سعيد مسكير، الذي سيتوج بجائزة “حسن مكري”.

وسيعرف اليوم الثالث من هذا الحدث الفني مشاركة مجموعة قصبة، ذات الصيت العالمي، والقادمة من هولندا، ومجموعة طيور كناوة لعبد السلام عليكان، الذي سيتم تتويجه بجائزة “الفارابي” نظير ما قدمه من أعمال فنية .

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