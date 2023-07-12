أمن العيون يفكك شبكة للهجرة غير الشرعية

تمكن أمن العيون من تفكيك شبكة للهجرة غير الشرعية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتم اعتقال شخصين، يبلغان من العمر 30 و41 عاما.

وينشط المشتبه فيهما، في شبكة للهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، إذ كانا يحضران لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية.

وأسفرت الأبحاث عن حجز سيارة وزورقين مطاطيين، بمنزل كان المعتقلين يستغلانه.

ويشكل المعتقلان، موضوع عدة مذكرات بحث وطنيا، صادرة من مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، بالعيون والداخلة، بخصوص الجرائم نفسها.

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