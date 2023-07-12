فتح تحقيق بطنجة بعد جريمة قتل في طريق عمومية

استنفرت جريمة قتل أمن طنجة، اليوم الأربعاء، إذ فتح تحقيقا قضائيا لتحديد ظروف تورط شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يبدو عليه علامات الاضطراب العقلي، في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وحسب التحريات الأولى، فإن هذا الشخص، الذي رمى بأداة راضة على طريق عمومية، بمنطقة مسنانة، أصابت سائقا، وكانت سببا في موته، سبق له تلقي علاج بسبب مشاكل عقلية ونفسية.

وتمكن الأمن من اعتقال المشتبه فيه بعين المكان، إذ تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث.

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