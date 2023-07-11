الماء والتغيرات المناخية محور مائدة مستديرة بشفشاون

أعلنت جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية عن تنظيم مائدة مستديرة بمدينة شفشاون حول “الماء والتغيرات المناخية”، بمشاركة خبراء يمثلون المجتمع المدني المغربي والأجنبي والمؤسسات الرسمية التي تدبر قطاعي الماء والبيئة.

وأورد بلاغ للجمعية المنظمة أنه في إطار مشروع “الديمقراطية التشاركية وإدماج السياسة البيئية في إقليم شفشاون “، والذي تنجزه جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية بشفشاون بدعم من المنظمة الألمانية “هاينريش بول شتيفتونغ” Heinrich-Böll-Stiftung، ستنظم الجمعية مائدة مستديرة حول موضوع “الماء والتغيرات المناخية” وذلك يوم غد الأربعاء بمقرها الرئيسي بعين حوزي بشفشاون.

وأضاف المصدر أن المائدة المستديرة ستعرف مشاركة وكالة الحوض المائي اللوكوس بتطوان و المكتب الوطني للماء والكهرباء بشفشاون و محطة تصفية المياه العادمة بشفشاون و المديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون، بالإضافة إلى جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية.

ويبقى الهدف من تنظيم المائدة المستديرة التعريف بالجهود المبذولة لتدبير الماء في ظل التغيرات المناخية وشح المياه وخطورة الاستهلاك المكثف للمادة الحيوية، وتبادل الأفكار حول الآليات والوسائل الممكنة لترشيد استعمال الماء ومكافحة التلوث بكل أشكاله وتعزيز الترسانة القانونية ذات الصلة.

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