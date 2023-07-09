افتتاح البرنامج الوطني للتخييم “عطلة للجميع” دورة 2023 من بوزنيقة

أشرف وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، أمس السبت بالمركز الوطني للتخييم بوزنيقة الشاطئ، على الافتتاح الرسمي للبرنامج الوطني للتخييم ” عطلة للجميع ” دورة 2023.

وتنعقد دورة هذه السنة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والجامعة الوطنية للتخييم تحت شعار ” المخيمات فضاءات للتنمية والادماج”، من 6 يوليوز الحالي إلى 4 شتنبر المقبل بعدد من المخيمات بمختلف جهات المملكة.

حضر حفل الافتتاح سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان، وعدد من المسؤولين المركزيين والجهويين لقطاع الشباب، وممثلي الجمعيات الشريكة في البرنامج الوطني للتخييم “عطلة للجميع”.

وبهذه المناسبة، أبرز بنسعيد، في تصريح للصحافة، أن تحدي هذه الدورة يتمثل في تجاوب برنامجها مع أحلام وتطلعات الأطفال والشباب.

وتابع الوزير أن هذه السنة تميزت بإضافة 6 مراكز جديدة للتخييم التي من شأنها أن تعطي دفعة قوية لعملية التخييم، مضيفا أن الوزارة ستعمل على مواصلة الجهود في هذا الاتجاه.

واعتبر بنسعيد أن التحدي الأساس يتمثل في العمل على مضاعفة الجهود من أجل توسيع العرض للاستجابة للطلبات المتزايدة سنة بعد أخرى على عملية التخييم، سواء من قبل العائلات أو الجمعيات، مضيفا أن العمل مع شركاء الوزارة في هذه العملية يكون من خلال توفير برامج جديدة لمواكبة أفكار وأحلام وتطلعات الشباب والأطفال الذين يقبلون على المخيمات.

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